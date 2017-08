De acordo com a imprensa turca, italianos fizeram proposta de 40 milhões. Talisca foi cedido por empréstimo pelo Benfica ao Besiktas por dois anos no verão passado mas foi obrigado a regressar por alegado incumprimento.

Isto porque o Besiktas não teria pago os dois milhões de euros estipulados para a renovação da cedência até 15 de julho. Por esse motivo, foi apresentada queixa à FIFA.

No entanto, a imprensa turca conta outra versão. o presidente do clube, Fikret Orman, nega por completo a dívida e deixa críticas ao Benfica.

"Conseguiremos os documentos necessários para ter o certificado internacional da FIFA. Foi errado da parte de um clube tão grande como o Benfica agir desta forma".

Segundo fonte do emblema turco, citada pelo Fanatik, os pagamentos foram feitos atempadamente e o impasse só pode explicar-se devido a problemas entre o Benfica e a entidade bancária. Para convencer o Besiktas a abdicar do empréstimo do jogador, o Benfica dispôs-se a pagar uma parte do valor em questão ao clube turco, que investiria de seguida metade desse rendimento num jogador excedentário do Inter de Milão.

A imprensa da Turquia avança os nomes de Gary Medel, médio defensivo de 30 anos, e Miranda, central brasileiro de 32 anos.