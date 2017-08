Ao TMZ, o protagonista David Hasselhoff revela conversas sobre o projeto com o realizador James Gunn. "Olho para a vida - adoro o "Justiceiro", adoro as "Marés Vivas" - especialmente o "Justiceiro" e estamos a conversar sobre a hipótese de fazer uma nova série o que é incrível", assume.

"É fixe porque todas as pessoas que viram as outras versões do "Justiceiro" não gostaram e eu continuo a dizer que tem de ser fiel ao que era. Deixem-me ser o velho Devon. Já não sou capaz de correr, saltar ou lutar mas ainda consigo guiar", reconheceu.

A ideia já está, de resto, bastante avançada. De acordo com Hasselhoff "estamos a falar de uma série integralmente televisiva". Ator e realizador estão agora a tratar dos direitos.

O "Justiceiro" foi uma das mais populares séries dos anos 80. Transmitida entre 1982 e 1986, foi alvo de diversas recriações, mas nenhuma gerou o entusiasmo e fidelidade da original.