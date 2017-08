De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira, falamos assim do valor mais baixo desde 2011.

No entanto, esta tendência não é nova porque nos últimos anos o desemprego afunda sempre entre o mês de abril e o mês de junho, dada a sazonalidade do mercado de trabalho.

A comprovar a sazonalidade está o facto de a maior descida da taxa de desemprego se ter verificado no Algarve, que passou a ter a segunda taxa mais baixa do país (passou de 10,6% para 7,6%).

O documento do INE evidencia ainda que "a população desempregada, estimada em 461,4 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 11,9% (menos 62,5 mil), prosseguindo as diminuições trimestrais observadas desde o 2.º trimestre de 2016. Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se uma diminuição de 17,5% (menos 97,9 mil)".

Já sobre o emprego, o Instituto Nacional de Estatística refere ainda que “em relação ao trimestre homólogo, verificou-se um aumento de 3,4% (mais 157,9 mil), o maior desde o 4.º trimestre de 2013".