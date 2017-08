As condições meteorológicas adversas provocaram o cancelamento de 160 voos que entre sexta-feira e o final do dia de segunda-feira iriam partir ou aterrar no aeroporto da Madeira. Estes cancelamentos afetaram 22 mil passageiros.

Desde a passada sexta-feira que a ilha da Madeira está sob aviso amarelo por se sentirem rajadas de vento superiores a 80 quilómetros por hora.

As condições meteorológicas acabaram por condicionar o tráfego aéreo do arquipélago e, nos últimos dias, vários voos tiveram de ser redirecionados para conseguirem aterrar.

O aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira vai manter-se até amanhã, mas ontem os voos já circularam sem perturbações. “Não houve cancelamentos devido a condições meteorológicas adversas. Todos os aviões que estiveram em aproximação conseguiram aterrar”, disse a ANA - Aeroportos de Portugal. Em resposta ao i, a ANA explicou ainda que foram “algumas companhias que optaram por cancelar os seus voos, mas não é porque estejam impossibilitados de aterrar”.

É o caso da TAP, que disse que todos os voos previstos para ontem conseguiram aterrar mas que, durante o fim de semana, teve de desviar alguns aviões, tal como as outras companhias aéreas, por não estarem garantidas todas as condições de segurança.

Aterraram 66 aviões

Para ontem, no aeroporto da Madeira estava prevista a aterragem de 66 aviões e o descolamento de 65. Todos circularam sem constrangimentos, devido à existência de algumas melhorias na intensidade das rajadas de vento, disse a ANA. Até às nove da manhã de ontem tinham sido já sete os aviões que tinham aterrado com sucesso no Funchal.

De acordo com a agência de notícias EFE, também a Air Nostrum, uma companhia aérea regional da Iberia, já programou seis voos entre o Funchal e Madrid, três em cada sentido, caso as condições meteorológicas não se agravem.

Mas, apesar de a situação estar mais calma, a normalidade ainda está longe e os mais afetados são os 22 mil passageiros que aguardavam pelos voos há vários dias. Por isso, a direção do aeroporto pediu aos responsáveis pelos estabelecimentos de restauração para que fossem alargados os horários de funcionamento destes serviços e reforçassem os stocks. A direção do aeroporto adquiriu ainda “colchões e mantas - em quantidade limitada pelos stocks do comércio da ilha - que disponibilizou, preferencialmente, a idosos e crianças”, sublinhou a ANA.

Também a TAP disponibilizou alguns aviões para fazerem ponte entre a Madeira e Porto Santo, de forma a transportar os passageiros que tiveram os seus voos desviados. Além das viagens aéreas, a empresa que faz a ligação marítima está a realizar várias viagens para ajudar os passageiros.

Compensações

A falta de informação é a principal queixa dos passageiros, que dizem passar horas em filas de apoio ao cliente para conseguirem ter algum tipo de esclarecimento.

A empresa especializada na defesa de passageiros, AirHelp, avisa que a lei prevê compensações para atrasos ou cancelamentos de voos como aconteceu no aeroporto da Madeira. “Os passageiros têm direito a compensações por lei quando são afetados por voos em atraso, cancelados ou sobrelotados. Normalmente têm direito a uma compensação que pode ir até aos 600 euros caso o voo chegue ao destino com três horas ou mais de atraso, com base na hora prevista de chegada”, explicou ao i a empresa.

Mas há exceções que podem permitir às companhias evitar o pagamento dessas compensações, acrescentou ainda a AirHelp. É o caso de emergências médicas, greves, condições meteorológicas adversas, guerras ou desastres naturais, que deixam os passageiros afetados sem direito a uma compensação. Mas, “mesmo nestas situações que são vistas como uma exceção à lei, as companhias aéreas são obrigadas a prestar assistência aos passageiros, como alimentação, comunicações e até alojamento”, referiu a AirHelp.

A empresa aconselha ainda os passageiros que estiverem perante um atraso, cancelamento ou sobrelotação do voo a reclamarem. Para isso devem contactar as companhias aéreas, autoridades locais ou um advogado da sua confiança.