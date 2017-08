Glen Cambpell assinou clássicos do género como "Wichita Lineman", "Rhinestone Cowboy" e "By the Time I Get to Phoenix". Em seis décadas de carreira, vendeu cerca de 45 milhões de discos.

Em 1968, chegou a superar os números dos Beatles. Na década de 60, Campbell trabalhou com alguns dos maiores nomes da pop: de Elvis Presley aos Beach Boys, Byrds e Merle Haggard, era uma estrela de então.

Além da música, apresentou o "The Glen Campbell Goodtime Hour", entre 1969 e 1972. No cinema, destaca-se a participação em "A Velha Raposa", com John Wayne, em 1969.

Em 2011, ano do derradeiro álbum "Ghost On The Canvas", revelou sofrer da doença que agora o venceu.