A investigação da PJ ao grupo que raptou e sequestrou um milionário chinês pretende apurar se existem casos anteriores que não foram denunciados pelas vítimas. Os três homens e duas mulheres, também de nacionalidade chinesa, são suspeitos de concederem créditos ilegais junto ao Casino Lisboa a troco de juros diários de 5% e de usarem de violência quando há incumprimentos no pagamento.

Segundo o i apurou junto de fonte próxima da investigação, tendo em conta o modus operandi do grupo, é quase certo que haverá mais situações. “Os autores falam bem português e estão cá há muitos anos”, afirma a mesma fonte, adiantando que existem fortes suspeitas de que não se trata de um caso isolado, mas de uma forma de atuar que já fez outras vítimas. E são essas supostas vítimas que as autoridades tentam agora localizar, um trabalho que é dificultado pelo facto de se tratar de uma comunidade muito fechada.

O i sabe que outros dos detalhes que fazem os investigadores da Judiciária acreditar em casos anteriores é o à-vontade dos elementos, o domínio que tinham dos espaços e a forma como falam.

O caso Ontem, o “CM”noticiou que o empresário raptado, detentor de um visto gold, tinha pedido a meio de julho um empréstimo ilegal a uma mulher no Casino Lisboa, uma agiota conhecida nos corredores do casino. E voltou a fazê-lo já no início deste mês.

No total terá pedido mais de 100 mil euros. Na primeira vez que pediu um empréstimo, refere o jornal, não conseguiu pagar no dia seguinte, como acordado, e acabou espancado e roubado, mas não terá ligado o episódio ao incumprimento no pagamento do empréstimo à mulher do casino. De seguida, apresentou queixa à PSP, tendo sido aberta uma investigação, a cargo da PJ.

Da segunda vez que pediu dinheiro e não pagou no prazo combinado, as represálias foram ainda mais violentas: foi raptado e sequestrado, tendo sido salvo pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária. Os inspetores detiveram o grupo de chineses nesse momento.

Na segunda-feira, a Polícia Judiciária confirmou oficialmente ter detido “em flagrante delito três homens e duas mulheres, estrangeiros, de idades compreendidas entre os 44 e os 47 anos, no âmbito de uma investigação por crime de rapto, extorsão agravada, ofensa à integridade física qualificada e roubo”.

Foi ainda esclarecido que “as detenções ocorreram na sequência de uma denúncia” e que nessa altura já tinha sido iniciada “uma investigação às atividades de uma estrutura criminosa que se dedicava à prática de crimes de usura, roubo, extorsão e ofensa à integridade física qualificada, tendo por alvo vítimas que tinham em comum a nacionalidade e o vício do jogo”.

Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial, das cinco pessoas que foram detidas, uma acabou com termo de identidade e residência e as outras quatro em prisão preventiva.