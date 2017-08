A beleza da simplicidade

O aquecimento global é iniludível. Portugal tem quase 80% do território em situação de seca severa e extrema, e o futuro não é de todo promissor

A política foi a banhos, o que explica uma certa acalmia da refrega partidária. Aproveitemos, pois, a bonança.

Bonança relativa, porém, já que o país continua a fogo. E se as condições atmosféricas adversas persistirem, a época de incêndios tem muito pela frente. É por demais evidente que o desordenamento do território e as consequentes hemorragias demográficas, a par da quase inexistente gestão da floresta, são fonte suficiente para pasto das chamas. No entanto, as alterações climatéricas não podem ser deixadas de fora desta equação: o aquecimento global é iniludível. Portugal tem quase 80% do território em situação de seca severa e extrema, e o futuro não é de todo promissor. Artigos científicos internacionais recentes - v.g. Cristian Proistosescu e Peter Huybers, da Universidade de Harvard - dão conta da mais que certa previsibilidade do aumento do ritmo do aquecimento global, para valores assustadoramente elevados, até final do século. Urge agir, inevitavelmente, para tentar minimizar os efeitos que o futuro nos reserva. O problema é global, mas Portugal está, por assim dizer, no olho do furacão. Subscrever o Acordo de Paris - apenas panaceia, a ser cumprido... - não dá direito, a quem nos governa, a descansar à sombra da bananeira: é preciso atuar, mesmo! Sem hesitações. Só este ano, já vivemos cá tragédias que não desculpam mais inação. Independentemente do que no resto do mundo vier a acontecer. É sabido que o anedótico presidente americano, Donald Trump, que já durante a campanha eleitoral tinha anunciado a intenção de saída do Acordo de Paris, subscrito pelo seu antecessor, Barack Obama, considera o fenómeno do aquecimento global uma invenção chinesa (??!!) e faz tenção de levar a sua avante. É dramático, e perigoso, mas que esperar de alguém que, desgraçadamente, presidindo ao país mais poderoso do mundo, faz política a twitar?! Muitíssimo pouco.

A contrario sensu, muitíssimo singular é o edifício da Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, da genial autoria de Siza Vieira, um dos dois Pritzker portugueses, convém lembrar - o outro é Souto Moura. Em maio de 2011 foi classificado como monumento nacional. Ultrapassadas as muitas vicissitudes de anos, atualmente funciona como restaurante de referência - uma estrela Michelin -, fazendo jus à espetacularidade do lugar. Literalmente encravado nas rochas sobranceiras ao mar, num pequeno promontório onde foi erigida, no século xiv, a Capela da Boa Nova, recentemente requalificada, a casa de chá parece um nenúfar de água salgada, tal é a proximidade do mar que lhe acaricia as fundações. Imagine-se um enorme afloramento rochoso a sair do mar, rochas redondas, uterinas, encavalitadas, e lá do meio, impante, sai uma flor que é uma casa, minimalista, de linhas direitas e em perfeita harmonia com a natureza do sítio: lonjura de céu a pousar na imensidão do mar - sobram os azuis em contraste com o rendilhado branco da espuma das ondas, uma arriba a crescer, penedos escuros, magmáticos, quase negros, e do ventre dela sai uma casita branca que traves de madeira agarram ao telhado, delicadamente, sem espaventos de altura ou de ornamentação. É a beleza da simplicidade.

Gestora

Escreve quinzenalmente