“Coragem é não me demitir...”

O futebol está de férias e, com ele, também alguns políticos foram a banhos, ganhando tempo para refletir antes de tomarem decisões de que possam transparecer atos de cobardia

Em 2017, o significado das palavras, em política, mudou em relação ao tempo anterior à geringonça, ou seja, antes de 2016. Quando um membro do governo dizia “eu assumo a responsabilidade política” era o mesmo que dizer “demito-me” ou “apresento a minha demissão”, mas agora significa apenas assobiar para o lado ou ficar à espera que alguém tenha a coragem de lhe atirar a primeira pedra, já que a esquerda não pratica lapidação pública, pois isso é coisa da direita radical.

Sendo assim, pode o país arder todo, podem os paióis militares serem assaltados várias vezes que nada acontece e só a direita pede a demissão de dois ministros, enquanto os outros partidos políticos assobiam para o lado. Mas será que o povo, nas próximas eleições, também irá assobiar para o lado e não vai votar em sinal de protesto, ou será que se sente bem representado por estes deputados que são responsáveis pela política nacional?

O melhor é passarmos ao futebol profissional e contratar com os clubes de futebol profissional jogos de futebol às quartas e domingos, já que desta forma não haverá tempo a perder com a política, que é coisa de somenos importância numa pseudodemocracia como a nossa é.

Ficámos a saber que coragem é nunca apresentar a demissão, não vá alguém dizer que sim... Mas então temos de passar a ensinar nas escolas portuguesas este novo conceito, ou seja, aconteça o que acontecer, caia o Carmo e a Trindade, nunca peçam a demissão de nada, pois isso, segundo um membro do governo atual, pode ser um ato de cobardia...

É um conceito novo e de que as Forças Armadas, bombeiros, polícias, serviços de informações, etc., etc., deverão tomar nota, proibindo qualquer demissão, pois só precisamos de pessoas corajosas nas instituições citadas.

Agora fica mais claro para todos nós que, quando estão na oposição e acontecem certos “deslizes” de membros do governo, certos partidos políticos pedem imediatamente a sua demissão, mas quando são eles a conduzir o país, aí não - é que a demissão é um ato de cobardia e não esclarece coisa alguma.

São as tais contradições, sendo a maior a impossibilidade lógica de explicar como é possível um partido democrático juntar-se a dois que não são democráticos e o que preconizam é a implantação da ditadura do proletariado, embora numa visão melhorada, porque vão dizendo no parlamento que são “patriotas e democratas”, coisa que nunca foram. É que quem já passou os 80 anos lembra-se bem do discurso político deles e das ações levadas a cabo, com golpes contra a democracia.

Então como é possível querer a democracia e, ao mesmo tempo, coligar-se com alguém que quer derrubar a democracia?

No mínimo, ou é estupidez ou arrogância, ou seja, ou é de um otimismo exacerbado ou julgam que os outros são estúpidos e se deixam manipular!

Pois fiquem sabendo que nós não nos demitimos porque sempre fomos corajosos, e isso, segundo certos ministros atuais, é um ato de cobardia. Por isso, também não pedimos a demissão de ninguém, o que sugerimos é que organizem atividades desportivas permanentes junto aos paióis militares porque, dessa forma inteligente, eles estarão sempre guardados e os militares ficam numa boa forma física que, atualmente, só alguns possuem.

E esta, hem... Bom dia!

Sociólogo

Escreve quinzenalmente