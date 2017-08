Eder, Ronaldo e Salvador

Eder, Ronaldo e Salvador são figuras públicas e, por isso, sujeitas a uma enorme pressão da comunicação social e a uma enorme exigência. São eles que devem determinar como querem, podem e devem lidar com essa pressão e construir a partir dela a sua vida profissional e a sua vida pessoal

Estamos na estação do ano em que muitos portugueses vão a banhos de mar, de rio, de sol ou de simples quebra de rotina. Um tempo em que o calor e o ambiente social nos motivam para abordar temas mais soltos e desalinhados.

É o caso deste texto, em que discorro sobre a forma como certas pessoas, pelos seus desempenhos excecionais, mexem com a identidade e o sentimento coletivo dos povos, usando exemplos do desporto e da cultura de massas.

Eder, com o seu golo determinante na final do Campeonato Europeu de Futebol em Paris, levando Portugal a vencer pela primeira vez aquela competição desportiva com um impacto global, gravou um feito único no nosso imaginário coletivo. Tornou-se o rosto e o símbolo de um momento de grande euforia e alegria para os portugueses.

Ronaldo, grande virtuoso da prática do futebol, é mais do que isso. Assumiu-se como um ícone global do lado irreverente, criativo, determinado e vencedor da identidade e da forma de sermos portugueses, mostrando sempre uma enorme disponibilidade, alegria e naturalidade no desempenho desse papel.

Ainda no Sporting (com um sabor especial para mim, que sou sportinguista), em Inglaterra, Espanha e sobretudo na seleção nacional, Cristiano Ronaldo, além de protagonizar lances geniais de futebol, fez milhares de vezes subir aos píncaros o termómetro das emoções e do orgulho do povo português.

Entre muitas recordações e momentos inesquecíveis, recordo um muito especial ocorrido recentemente na celebração do último campeonato conquistado pelo Real Madrid, em que o craque português, perante uma multidão em êxtase, teve a atitude de se apresentar embrulhado numa bandeira portuguesa – ato de coragem e de afirmação arrepiante do orgulho de ser português (e madeirense) que só para os mais distraídos pode parecer um ato banal.

Salvador Sobral, com uma melodia e uma interpretação de exceção, fez acontecer em 13 de maio deste ano, em Kiev, um momento similar, no simbolismo e na alegria transbordante que gerou, ao que Eder tinha protagonizado em França no dia 10 de julho de 2016. O seu lugar no nosso imaginário coletivo está reservado. Cabe-lhe a ele decidir se quer ser uma lenda alicerçada num grande momento, como aconteceu com Eder, ou o protagonista de um grande percurso e de uma grande carreira, como está a acontecer com Ronaldo.

Eder, Ronaldo e Salvador deram muito ao seu país. Eles e tantos outros que não cito aqui, no desporto, na música e em muitos setores em que portuguesas e portugueses têm brilhado a um nível inolvidável.

Os seus feitos são “nossos”. A sua vida, não. Devemos-lhes muito e, primeiro que tudo, o respeito pelas suas escolhas e opções, e um imenso obrigado pela alegria e pelo orgulho que nos fazem ou fizeram sentir por serem portugueses como nós e para além de nós.

Eurodeputado