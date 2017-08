E nós, vamos discutir os objetivos do desenvolvimento sustentável?

Pela primeira vez na História há mais gente a viver nas cidades do que no mundo rural. E tanto o continente africano como o asiático ainda estão muito longe de ter completado o seu processo de “urbanização”, o que só vai acentuar o desequilíbrio demográfico

A urbanização do planeta segue a um ritmo estonteante.

Todas as semanas, no mundo inteiro, cerca de um milhão e meio de pessoas deixam o campo em direção à cidade.

Oitenta por cento do produto interno bruto mundial é formado nas cidades. E 60% a 80% das necessidades de energia do planeta têm origem na urbe.

Em 1950 havia apenas uma megacidade (mais de 10 milhões de habitantes): Nova Iorque. Em 2015 conhecem-se 23. Em 2025 serão 29. E só uma delas na Europa.

Vivemos num século “urbano” (e os mais pessimistas dirão também “pós-europeu”): pela primeira vez na História, há mais gente a viver nas cidades do que no mundo rural. E tanto o continente africano como o asiático ainda estão muito longe de ter completado o seu processo de “urbanização”, o que só vai acentuar o desequilíbrio demográfico.

Estes números sustentam a visão que aqui tenho partilhado de que, se o séc. xix foi o século dos impérios e o xx o dos Estados-nação, o séc. xxi está destinado a ser o século da cidade. A cidade é a unidade política historicamente mais permanente. E a cidade será (ou já é) a unidade política mais determinante. Não apenas na criação de oportunidades e crescimento económico para o maior número, mas também no combate aos problemas perenes com que o mundo se confronta – das migrações às alterações climáticas (há 800 milhões de pessoas vulneráveis ao fenómeno), do combate à desigualdade à promoção da segurança (a paz recuou em 68 países no mundo), da luta contra a pobreza à erradicação da fome.

Como aqui escrevi a semana passada, é neste contexto de procura de equilíbrio entre o crescimento e a sustentabilidade que surgem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), um mapa de 17 princípios e 169 metas para que o mundo seja um lugar melhor até 2030. Os ODS foram propostos pelas Nações Unidas e são, desde 2015, um compromisso dos Estados, ricos e pobres. Todavia, se as cidades são a força motriz do séc. xxi, como aqui defendemos, não há concretização dos ODS sem as cidades. A ONU percebeu isso muito claramente. E por isso lançou o Local 2030 Hub for Sustainability Solutions, uma plataforma global de soluções sustentáveis que cria uma dinâmica cidade-cidade de aprendizagem e partilha de problemas comuns em três áreas tidas como decisivas para a concretização dos ODS: recolha de dados, economia e energia.

Este movimento da ONU devia ser lido com atenção por parte dos decisores políticos. Em primeiro lugar, a plataforma reforça o papel da ação local no âmbito dos ODS. Empurra as cidades para a criação ou pertença a hubs em que podem partilhar experiências ou dar visibilidade às suas políticas mais bem-sucedidas, num processo de benchmarking à escala planetária. Em segundo lugar, a plataforma dá às cidades a oportunidade de acederem a dados, o ativo mais valioso no século do conhecimento. Não deixa de ser problemático que, por todo o mundo, as estatísticas das cidades se diluam nos dados agregados das nações. Melhores decisões locais também partem do acesso do decisor à melhor informação estatística. Em terceiro lugar, a plataforma é uma iniciativa que sublinha uma mudança operacional da ONU: uma estrutura global a trabalhar ao nível local. A ONU percebeu que se quer concretizar os ODS, tem de aproximá-los dos cidadãos e, por essa via, do poder mais próximo que os representa. A mudança também é importante pela sua leitura mais lata, uma vez que pode sinalizar uma tentativa de reforma em curso na ONU liderada por António Guterres. E foi precisamente o secretário-geral da organização que veio recentemente apelar aos compromissos político e financeiro dos Estados para que os ODS vejam a luz do dia.

Como bem diz Guterres, é tudo uma questão de prioridades. Katherine Dixon, da Transparência Internacional, ainda esta semana chamava a atenção para o facto de que o dinheiro que os Estados Unidos vão investir no seu novo caça de combate – um trilião de dólares no desenvolvimento do seu novo F-35 – teria um impacto inimaginável na concretização de alguns dos 17 objetivos, como o apoio ao desenvolvimento das utilities das energias limpas, democratizando as formas de energia verde, ou o reforço da ação climática, ajudando a debelar o aquecimento global.

Em ano eleitoral no nosso país, os ODS andam surpreendentemente fora do debate político. Não podem. Se queremos que as nossas cidades tenham menos desigualdade e melhores serviços públicos, mais saúde e melhor justiça, mais qualidade de vida e melhor crescimento económico, mais inovação e competitividade, os ODS precisam de ser discutidos e afinados localmente. Com as listas aos órgãos municipais entregues desde segunda-feira, tenho a esperança que, depois do aquecimento político para níveis de risco, venha agora o tempo das ideias sustentáveis.

