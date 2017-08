Em entrevista ao canal da FIFA, o antigo craque elegeu o estádio da Luz como o melhor do mundo, a par do Monumental de Nuñez, casa do River Plate.

Pablo Aimar, que jogou no Benfica entre 2008 e 2013, afirmou ainda que os melhores jogadores de todos os tempos são os compatriotas Maradona e Messi.