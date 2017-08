Fernando Costa disse o que a maioria pensa e alguns já vinham dizendo. O candidato à Câmara Municipal de Leiria pelo PSD, que de passista tem pouco, acusou alguns barões do partido de estarem a “tentar que o PSD tenha um mau resultado nas autárquicas para mais facilmente concorrem contra Passos Coelho”.

Os passistas, por sua vez, não desmentem e atiram de volta ao mesmo alvo. Carlos Abreu Amorim, vice-presidente do grupo parlamentar ‘laranja’, diz ao i que o partido “nunca perdoaria que barões, condes, duques, ou marqueses tentassem prejudicar resultados eleitorais do PSD”. Para o deputado do PSD, o cenário é evidente: “Hoje, há uma clara separação de águas: o partido focou todas as energias nas eleições autárquicas. Se há barões que preferem lutas de vão de escada ao interesse do partido, não tenho dúvidas que serão penalizados pelos militantes e simpatizantes do PSD”.

“Fundo de verdade” Sérgio Azevedo, outro dos vices da bancada social-democrata, admite que, “em certa medida”, há “um fundo de verdade quando se ouve – quer em comentário, quer em opinião – que uma parte do PSD já só pensa em arredar Passos da liderança do partido, querendo para isso prejudicar ao máximo o partido nas eleições autárquicas”.

Sobre os críticos comentadores, Azevedo ironiza: “No fundo eles sabem bem o que andam a fazer. E nós também”.

Luís Marques Mendes, crítico e comentador, havia coincidentemente dito na sua rubrica semanal televisiva que o PSD já só tem uma coisa na cabeça: “a disputa pela liderança que vai acontecer a seguir às autárquicas”.

Em abril deste ano, em entrevista a este jornal numa retrospetiva ao processo de preparação para as eleições locais, Carlos Carreiras havia disparado contra os comentários de Marques Mendes: “Vejo também comentários na televisão aos domingos de alguém que foi o maior responsável pela entrega da câmara ao Partido Socialista, do pior resultado de sempre que o PSD teve em Lisboa”.

Intenções lisboetas Questionado sobre a eventual influência de críticos de Passos na perturbação do processo autárquico em Lisboa, Carreiras, que foi o coordenador nacional do processo, ironizava: “Como dizem os nossos amigos brasileiros: meta muito nisso”.

Luís Newton, dirigente da concelhia da capital que viu uma fação rebelar-se contra Passos Coelho, também saiu em defesa do presidente do partido nesse mês: “Não se pode virar para o presidente do partido e dizer-lhe: ‘Olhe, seja candidato’. Se dizemos às pessoas que um presidente de câmara é alguém para cumprir mandato, como é que convidamos alguém que daí a dois anos é candidato a primeiro-ministro? Isso não é ser sério com os lisboetas, não é ser sério com o presidente do partido ou não é querer que ele seja candidato a primeiro-ministro”.

Em consequência da turbulência relatada na concelhia de Lisboa, o seu líder, Mauro Xavier demitiu-se antes do verão em rotura aberta com a direção nacional do partido. O seu vice e hoje líder interino, Rodrigo Gonçalves, apoiou Morais Sarmento contra Pedro Pinto, próximo de Passos, na eleição para a distrital no mês passado.

Porto, sem stress Distante da turbulência lisboeta, está o candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto, Álvaro Almeida. Ouvido pelo i, o independente salienta: “Aqui no Porto temos tido o apoio de muita gente de várias fações, muitos putativos candidatos [a líder do PSD], e não sinto que haja intenções focadas na vida interna do partido”.

Álvaro Almeida teve Passos e Rui Rio sentados, lado a lado, na primeira fila da apresentação da sua candidatura; no boletim de voto, como candidato a presidente da Assembleia Municipal, terá consigo Pedro Duarte – que tem tanto de ‘passista’ quanto Rui Rio.

“Como não sou militante, as questões da vida interna do partido passam-me ao lado”, assumiu o candidato dos sociais-democratas no Porto.

Autárquicas? Não vale... Desde o congresso de Espinho, em 2016, que viu Passos Coelho reeleito líder do PSD com mais de 95% dos votos dos delegados presentes, que figuras de proa do partido mantêm as consequências do resultado nas autárquicas longe da liderança do partido.

Teresa Morais, vice-presidente da comissão política nacional defendeu que “uma derrota do PSD nas autárquicas não pode nem deve traduzir-se na saída de Passos”, não estando sequer “convencida” que a derrota venha acontecer. Passos Coelho afirmou mesmo que “nunca” se “demitiria de presidente do PSD por causa de um resultado autárquico”.

Luís Montenegro, que recentemente abandonou a presidência do grupo parlamentar por ter chegado ao limite estatutário de mandatos, também afinou pelo mesmo diapasão ao afirmar. “Pessoalmente, sou dos que sempre sustentaram - e não mudei de opinião - que as eleições autárquicas não devem desembocar em leituras políticas nacionais e muito menos em julgamentos de lideranças partidárias”, avaliou Montenegro, que acredita que “o partido tomou a decisão de ele [Passos] ser o candidato a primeiro-ministro nas próximas eleições”. Ainda não viu foi o resultado.