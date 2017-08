TGV: uma fuga para a frente a alta velocidade

A última vez que viajei de comboio foi para Coimbra, no Alfa Pendular. Cheguei à estação de Santa Apolónia mesmo em cima da hora da partida – não perdi o comboio por uma unha negra – mas, passado esse sobressalto, pude relaxar e apreciar a paisagem.

Estava já confortavelmente instalado há um bom bocado quando, para minha surpresa, constatei que o comboio seguia a qualquer coisa como 222 ou 223 km/h. O leitor poderá calcular qual foi a minha reação: “Para que precisávamos de um TGV se o Alfa Pendular atinge estas velocidades?”. A resposta parece óbvia: não precisávamos. E, no entanto, só por pouco o TGV não se tornou uma realidade.

Este constitui, infelizmente, mais um caso paradigmático de como se governou em Portugal. Tínhamos – e temos – um Alfa Pendular do qual nem sequer conseguimos tirar o máximo proveito, dados os constrangimentos da linha; tínhamos poucos passageiros; e havia linhas históricas (como a do Tua) a encerrar. No entanto, iam-se investir milhares de milhões numa nova linha para o TGV.

Como explicar esta aposta? Aparentemente as vantagens do TGV eram escassas, mas o comboio de alta velocidade era visto como uma forma de estimular a economia nacional com um grande investimento público. Numa altura em que o país marcava passo, com um crescimento anémico, o TGV era uma fuga para a frente. E a alta velocidade.

Pior do que isso, era também, como podemos verificar pela notícia que publicamos nas págs. 8-9 deste jornal, um negócio que tudo sugere que ia dar muito dinheiro a ganhar a amigos. Mesmo que a linha de alta velocidade nunca fosse para a frente...

Resumindo: o TGV, que devia ser o orgulho de um país moderno, dinâmico e pujante, afinal constitui, ao que parece, apenas mais um episódio de favorecimento de amigos e de dinheiros públicos mal gastos. Dito por outras palavras, um sintoma do nosso atraso.