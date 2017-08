Não é a maldição de Béla Guttman, que a Supertaça Europeia ainda nem havia nos tempos áureos do técnico húngaro, mas alguma há de ser, porque não há meio de José Mourinho conquistar esta prova. Como diz a sabedoria popular, não há duas sem três, e o Special One sentiu-o na pele ontem, vendo o seu Manchester United ser derrotado pelo Real Madrid (1-2) no encontro entre os vencedores das competições europeias da última temporada. Já havia sido derrotado na edição de 2003, quando o AC Milan bateu o seu FC Porto por 1-0, e dez anos depois, com o Chelsea a ser derrotado pelo Bayern Munique no desempate por grandes penalidades, após um empate (2-2) no final do tempo regulamentar.

Em Skopje, Macedónia, ficaram à vista as diferenças (abissais) entre o campeão europeu e um mero aspirante. Sem forçar muito - e sem precisar de Cristiano Ronaldo, que começou no banco, ao contrário do que Zinedine Zidane havia garantido na véspera -, os merengues controlaram grande parte da partida, acelerando quando foi preciso, impondo os ritmos e ditando as leis do desenrolar do encontro. Pelo contrário, o Manchester United, com três reforços milionários no onze (Lindelof, Matic e Lukaku), mostrou ainda não ter andamento para competir com aquela que será a melhor equipa da Europa e do mundo - a condição de bicampeã europeia e campeã mundial em título assim o comprova -, apesar da boa réplica dada a partir dos 60 minutos.

Desde os primeiros minutos que se percebeu facilmente qual seria a toada do encontro. Logo aos três, uma descoordenação entre Pogba e Matic na pequena área praticamente ofereceu um golo a Bale, mas o desvio saiu mal ao galês. Aos 16’, e já depois de um nó de Mkhitaryan a Sergio Ramos (completamente estragado pelo mergulho que se seguiu do arménio), Casemiro cabeceou à barra da baliza de De Gea. Dois minutos depois, o médio brasileiro atirou uma bomba que saiu a centímetros do objetivo, e aos 25’ marcou mesmo, desmarcando-se para receber um passe teleguiado de Carvajal - fica a ideia de estar fora-de-jogo por milímetros. Casemiro, diga-se, já havia marcado ao United no confronto entre estas duas equipas na International Champions Cup, competição de pré-temporada disputada nos Estados Unidos. De facto, de falta de aviso os red devils não se podiam queixar…

Já depois de uma paragem para os jogadores se refrescarem - e de uma decisão absolutamente estapafúrdia de Pogba, que num contra-ataque de 3 para 2 ignorou os companheiros soltos e resolveu chutar contra o adversário direto, desperdiçando uma excelente ocasião de golo -, De Gea ainda evitou um golo a Benzema antes do intervalo. Não estava fácil para o United e Mourinho fazia contas à vida ao ver a (des)organização defensiva da sua equipa.

Defesa à nora Lingard, já amarelado e completamente alheado da partida, ficou logo no balneário ao intervalo, dando lugar a Rashford. Mourinho pretendia agitar as águas na frente, mas lá atrás é que o pesadelo era real. Logo aos 48’, De Gea fez uma defesa enorme a remate de Kroos; no seguimento do lance, Marcelo recuperou a bola perto da área contrária, arrancou e atirou à malha lateral. Não havia grandes dúvidas de que tal rolo compressor só iria descansar com o segundo golo, e foi precisamente o que aconteceu com o tento de Isco aos 52’, após combinação com Bale. Destaque, todavia, para a desatenção incrível de Darmian, que se deixa ficar para trás após a subida dos companheiros da defesa e deixa o criativo espanhol em jogo e com via aberta para o 2-0.

De rastos, o United mostrou um assomo de inconformismo pouco depois, mas o falhanço de Lukaku entra já para a galeria dos mais incríveis da temporada: na cara de Navas, depois da defesa do guardião costa-riquenho a um cabeceamento de Pogba, o reforço belga chutou para a atmosfera quando estava completamente solto de marcação. Inacreditável. Viria, contudo, a redimir-se aos 62’, num lance muito semelhante: Navas defendeu para a frente um remate forte de Matic e o ex-jogador do Everton, desta feita, não falhou, relançando a incerteza no marcador.

Este lance aconteceu imediatamente a seguir a um remate de Bale à trave e já com Fellaini em campo. O jogador-fetiche de Mourinho no United, mal-amado e tantas vezes criticado pelos adeptos, foi lançado para o lugar de Ander Herrera e contribuiu para uma melhoria evidente do futebol dos red devils. Voltaria, de resto, a estar envolvido na enorme ocasião desperdiçada por Rashford já à entrada dos dez minutos finais: isolado por um passe extraordinário de Mkhitaryan, o jovem inglês atirou a contar, mas Navas, com uma intervenção absolutamente salvadora, negou o empate ao United.

O Real passava aqui por momentos de alguma aflição, mas nunca perdia o sentido de baliza. Como no contra-ataque aos 82’, onde só um corte providencial de Darmian evitou o golo de Benzema. Foi o último lance do avançado francês no encontro, pois acabaria por ser substituído de imediato por Cristiano Ronaldo, ele que não havia atuado em qualquer encontro de pré-temporada e que só se juntou aos colegas três dias antes do jogo. O CR7, que não era suplente utilizado desde 2015, não teve um contributo decisivo no desfecho do encontro, mas celebrou mais uma conquista - já lá vão 23.

Nos sete minutos!!! de compensação dados pelo árbitro, duas enormes oportunidades, e ambas para o Real. Primeiro, De Gea negou por instinto um golo feito a Asensio, e no canto consequente Sergio Ramos (quem mais?) cabeceou com tudo, mas a bola saiu por cima da trave. Apito final, Real Madrid a conquistar a terceira Supertaça Europeia em quatro anos, com o troféu a ficar mais uma vez na posse do campeão europeu, a exemplo do que aconteceu nas anteriores quatro edições, e a demonstração clara de que Mourinho ainda tem de trabalhar bastante este United para que voltemos a estar perante um dos grandes bichos--papões do futebol europeu.