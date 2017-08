Isaltino Morais reagiu esta noite à decisão do tribunal de rejeitar a sua candidatura à câmara de Oeiras e garantiu que “cumpriu escrupulosamente a lei”.

O ex-autarca lançou a suspeita de que a decisão do tribunal pode ser justificada com as ligações do juiz Nuno Tomás Cardoso a Paulo Vistas. “O atual presidente da câmara é padrinho de casamento do juiz”, disse Isaltino Morais, depois de ter referido a existência de “relações de amizade” entre os dois. “Não queremos crer que esta decisão possa ter sido influenciada pelas ligações de amizade ou familiares”, disse.

Isaltino Morais defendeu ainda que a decisão do tribunal de Oeiras é “absurda” e anunciou que vai recorrer. O ex-autarca tem 48 horas para recorrer da sentença.