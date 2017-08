Sente que, mesmo tendo comigo há pouco tempo, continua com fome? A revista Time dá 10 explicações:

- Anda a comer demasiados carboidratos refinados. Aqui o problema é que dá constantemente carboidratos pouco nutritivos ao organismo, o que leva a que tenha fome mais rapidamente.

- Na verdade, tem sede. Um estudo publicado na revista científica Physiology & Behavior diz que as pessoas tendem a comer quando, na verdade, sentem sede.

- Come enquanto vê televisão. Ver televisão pode influenciar as pessoas a irem comer, mesmo quando não têm fome.

- Anda sob stress. A curto prazo, o stress diminui a fome, mas a longo prazo aumenta a tendência para comer.

- Não dorme o suficiente. Quando não se dorme o suficiente, os níveis de leptina, a hormona que “diz” ao organismo que não necessita de comida, baixam, aumentando o apetite.

- Come de acordo com as calorias e não de acordo com os nutrientes. São os nutrientes que controlam a sensação de saciação.

- Come muito rápido. As hormonas responsáveis pela sensação de fome demoram cerca de 20 a 30 minutos a chegar ao cérebro.

- O seu Instagram está cheio de imagens de comida. Ao ver fotos de comida nas redes sociais, o desejo aumenta.

- Bebe bebidas sem açúcar. As bebidas com substitutos de açúcar acabam por aumentar o apetite.

- Salta refeições. Não comer durante largos períodos de tempo aumentam a sensação de fome e vai comer muito mais na próxima refeição.