Esta história tem causado muito polémica em Espanha, uma vez que um utilizador do Twitter partilhou uma fotografia de uma nadadora-salvadora com a descrição: “Alerta em Gijón: 10 civis morreram afogados esta manhã. Alguns até duas ou três vezes”.

Após este comentário, foi apenas uma queswtão de tempo até outras dezenas de comentários começarem a surgir e, segundo o El Comercio, os responsáveis pela equipa de socorristas pediram que as mulheres passassem a usar calções para não haja mais razões a mais comentários machistas.

Esta decisão tem gerado várias reações, umas que criticam a escolha do uniforme e outras a favor desta, com a defesa de que as nadadoras-salvadoras não têm de mudar a forma de vestir devido a questões machistas.