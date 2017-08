A música de dança sempre fez parte da cartilha dos Arcade Fire. Basta recuar a “Sprawl ii (Mountains Beyond Mountains)”, de “The Suburbs”, ou às manifestações eufóricas de “Ready To Start”, a entrada gloriosa em “Neon Bible” e “Wake Up” de “Funeral” para imaginar a mesma reação: pessoas a celebrar a vida – nem só de ritmos de baile, batidas eletrónicas ou andamentos latinos vive o corpo.

Nos últimos 12 anos, isto é, desde que o mundo se embasbacou com “Funeral” e adotou os Arcade Fire como uma das tábuas de salvação do rock, em tempo de amolecimento indie, poucas bandas geraram semelhante unanimidade. E, no entanto, os canadianos sempre jogaram em vários tabuleiros. Partiram da emotividade do rock, inspirados por gente como David Bowie, Talking Heads, Ramones e Rolling Stones, arriscaram pés de dança em várias pistas, retrocederam aos cânones americanos de Bruce Springsteen e Neil Young em “The Suburbs”; um passo atrás no tempo, seguido de dois à frente no anterior “Reflektor”, produzido por James Murphy (LCD Soundsystem) – também ele um baluarte do ecossistema “alternativo” do século xxi.

Há quatro anos, os Arcade Fire reinventavam-se. “Reflektor” está para os canadianos como “Ok Computer” dos Radiohead, o díptico “Achtung Baby” e “Zooropa” dos U2, ou o mais recente “808s & Heartbreaks”, de Kanye West, o caso mais evidente de transformação no nosso tempo, com quem a banda se sentou à mesa na conceção do Tidal, a plataforma de streaming gerida por Jay-Z, à qual se associaram a mulher, Beyoncé, os Daft Punk, Madonna, Rihanna e Jack White, entre algumas outras vozes da classe alta da pop.

Foi, pois, neste condomínio que se instalaram ao confrontarem o conforto adquirido. Se “Reflektor” era reinvenção dançável bem acolhida e capaz de gerar consenso, “Everything Now” é o álbum do tudo-ou-nada. Das reações extremadas entre fãs e críticas que questionam o valor acrescentado de canções como “Put Your Money On Me”, a influência pitoresca dos Abba no single e a fragilidade do todo.

Para já, a banda reage com humor. A um texto publicado no site Stereogum intitulado “Lembram-se de quando os Arcade Fire eram bons?”, os próprios parodiaram a página com anúncios falsos e uma recriação das “avaliações prematuras”, habitualmente publicadas no magazine digital. O artigo falso era rematado com a previsão de que “Everything Now” acabaria “alguns lugares abaixo de Father Johny Misty” no balanço de melhores álbuns do ano, “algures entre o oitavo e o 14.o lugar”.

Um pouco mais a sério, o vocalista Win Butler queixou-se a Zane Lowe, da rádio Beats 1, dos críticos que agem como câmaras de eco de textos já publicados. “Todas as críticas negativas mencionam que eu rappo, o que não é verdade, a não ser que as pessoas não saibam o que é rappar. É uma frase que tem vindo a ser repetida há seis meses, e é esta a natureza do meio em que vivemos”, contestou.

A massa crítica não está a reagir com o entusiasmo manifestado perante episódios anteriores, mas no mercado americano não é bem assim, já que “Everything Now” é o terceiro álbum da banda a estrear-se no topo da tabela. Em época baixa de edições, é um facto, mas ainda assim com vendas na ordem das cem mil unidades. Destas, e uma vez que a tabela da Nielsen passou a incluir as estatísticas do streaming, perto de 94 mil correspondem a vendas físicas.

O unanimismo pode estar em causa mas não a transversalidade já que, com críticas mais ou menos entusiastas, “Everything Now” acabará por ser recapitulado no final do ano e já guardou para si um lugar na obra da banda.

Para que o tudo viesse do nada, os Arcade Fire voltaram a lançar a escada a um vulto. Thomas Bangalter não é uma figura tutelar como James Murphy porque os Daft Punk não se deixam ver por baixo das máscaras mas, dos anos 90 para cá, ninguém foi tão influente na música de dança como eles. Roboticamente falando, claro.

Com o gaulês veio o baixista dos Pulp e produtor Steve Mackey; os dois juntaram-se a Markus Dravs, uma espécie de Nigel Godrich dos Arcade Fire que, graças à reputação adquirida na forma de captar a intensidade, foi sendo chamado para replicar o processo com bandas da importância dos Coldplay, Florence + The Machine e Mumford and Sons.

“Reflektor” era puro hedonismo e euforia noturna, contaminada pela brava dança nova-iorquina ou pela música das ruas do Haiti. “Everything Now” esconde outras camadas por baixo dessa pele dançante de motivos rítmicos. “Infinite Content”, o nome adotado para a digressão que iniciou a pré-temporada com um concerto não anunciado no Primavera Sound catalão e se encontra agora em fase promocional, entre palcos, entrevistas, e sessões de televisão, tem a prova no seu minimalismo. “Infinite content/ Infinite content/ We’re infinitely content”, exclama Win Butler sobre um sprint punk com arranjo clássico de cordas. E em “Everything Now”, a tal que lembra os Abba de “Fernando”, esconde-se um lamento: “Every song that I’ve ever heard/ Is playing at the same time, it’s absurd.”

A internet onde se movem com mestria desde a era do MySpace, e construíram reputação, é agora um saco de boxe. Em 2018 devem passar por Portugal.