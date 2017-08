De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a culpa de todo este vento, nesta altura do ano, é de um anticiclone na Irlanda e de uma depressão na Península Ibérica.

A mais de 1500 quilómetros de Portugal, há um anticiclone, no sudoeste da Irlanda e ao que parece, segundo o IPMA, é por lá que há uma região “de alta pressão atmosférica em torno da qual o vento sopra no sentido do movimento dos ponteiros do relógio”. No entanto, mesmo por cima da Península Ibérica, há uma depressão de ar, que é uma região “de baixa pressão atmosférica em torno da qual o vento sopra no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio”.

A posição destes dois centros de ação, expressão que é utilizada na meteorologia, determina a circulação do ar. O ar desloca-se e provoca vento, que é tanto mais forte quanto maiores forem essas mesmas pressões.

Assim, como Portugal Continental e o arquipélago da Madeira estão na zona do planeta onde esse vento sopra, sente-se o vento de um forma muito mais forte e ‘agressiva’, que já tem provocado cancelamentos de voos no Aeroporto da Madeira.

Apesar disto, fenómenos como este são considerados normais.