A final da Supertaça Europeia não vai contar com a presença de Cristiano Ronaldo. Desta vez o internacional português vai começar a partida no banco de suplentes com Isco a ocupar o seu lugar.

Onze do Real Madrid: Navas, Carvajal, Sérgio Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Benzema e Bale.

Onze do Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian, Matic, Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Lingard e Lukaku.