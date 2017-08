A informação foi veiculada através de comunicado, onde se explica que a operação não representa qualquer problema de concorrência, considerando que continua a existir no mercado concorrentes fortes.

Entretanto, o Santander Totta também disse esta terça-feira que vai pedir autorização ao Banco Central Europeu (BCE) para comprar o Banco Popular Portugal ao Santander. “O Santander Totta irá fazer pedidos de autorização do BCE (…) para a aquisição do Banco Popular Portugal ao Banco Santander, que é o seu atual detentor, e para a fusão legal e das marcas”, garante fonte oficial. A mesma fonte explicou ainda que espera que “as operações em causa possam ser executadas no último trimestre do corrente ano”.