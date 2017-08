Um dos principais medos dos empresários portugueses em relação ao Brexit era a possibilidade de ser posto um travão na compra de casas turísticas no Algarve por parte de ingleses. No entanto, de acordo com o estudo mais recente da Confidencial Imobiliário, os dados mais recentes do SIR - Turismo Residencial mostram que o Reino Unido continuou a apostar na compra de imobiliário turístico em Portugal.

Em 2016, esta foi aliás a nacionalidade mais representativa entre os investidores estrangeiros, com um peso de 31% no número de transações concretizadas por não residentes no país.

De acordo com a Confidencial Imobiliário, “tal resultado confirma que o Brexit não afetou negativamente a procura de habitação turística em Portugal por parte dos investidores do Reino Unido, ao contrário do que seria inicialmente expetável como consequência económica e política decorrente do referendo que votou a favor da saída desta Estado da União Europeia”, explica o documento divulgado ontem.

A reforçar estas conclusões estão ainda os dados referentes ao eixo Albufeira-Loulé, ou seja, Algarve Central, que tem mais de 44% da oferta. Segundo a análise divulgada ontem, nesta localização, “os britânicos não só protagonizaram quase metade das transações de origem internacional (46%), como atingiram o ticket médio de investimento mais alto, investindo cerca de 2,1 milhões de euros por operação. Este valor quase duplica os 1,1 milhões de euros investidos, em média, pelos chineses, que são o segundo país mais representativo nas aquisições internacionais neste eixo (quota de 13%)”.

Já no caso do total de todas as zonas do mercado de Turismo Residencial, houve, contudo, uma descida dos valores investidos por cidadãos desta nacionalidade, já que passou de de 1,4 milhões de euros no 1º semestre para 1,1 milhões de euros no 2º semestre. “Esta descida é explicada com o direcionamento da procura britânica para casas de menor dimensão e não tanto para uma gama de produto inferior, já que apesar da descida do ticket médio, o preço médio unitário de compra nos dois semestres se manteve em torno dos 3.800 euros/m2”.