O governo da China adiantou que o sismo de magnitude 6.5 na escala de Richter, que ocorreu esta terça-feira, na região sudoeste da China, pode ter feito centenas de mortos e milhares de feridos.

Em comunicado oficial, divulgado na internet, a Comissão Nacional responsável pela gestão de catástrofes, avançou que cerca de 130 mil casas ficaram danificadas, e admitiu a possibilidade de haver, pelo menos, uma centena de mortes e milhares de feridos.

Os serviços chineses geológicos indicaram que o sismo ocorreu pelas 21:20 locais (14:20 em Lisboa), perto de Jiuzhaigou, um parque natural conhecido pelas quedas de água.

5 people killed, over 60 others injured, 30 in serious condition after 7.0-magnitude quake hit SW China's Sichuan pic.twitter.com/AwFdVKhMaR