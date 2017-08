Depois do suicídio da mãe, uma jovem americana voa até Itália para passar o verão com amigos artistas da mãe, poeta, numa quinta na Toscana, com o propósito escondido de tentar encontrar o rasto do pai que não conhece e que a concebeu naquele belo recanto da paisagem italiana. A sua chegada a esse cenário de quadro vai atrair todos os que estão à volta para a sua pureza virginal como os insetos são atraídos pela luz.

Desenhada e esculpida pelo escultor, desejada pelos rapazes que a querem desflorar, tomada como rival pela filha da dona da quinta (Rachel Weisz), que ali está com o seu amante, um advogado de entretenimento, agarrada como boia pelo escritor Alex (Jeremy Irons) que tem semanas ou poucos meses de vida, Lucy descobre o sexo, rastos da mãe e o pai em segredo.

“A beleza fere o coração”, diz a certa altura Monsieur Guillaume, antigo marchand de arte transformado, por vezes, em voz livre da consciência. Lucy pergunta, numa noite em que todos contam quando perderam a virgindade e ela não tem história para contar, porque é que ninguém fala de amor, e Guillaume, lá está ele, responde que o amor não existe, “só há provas de amor”.

A beleza e a morte dão-se bem, como Lucy e Alex, porque a presença de ambas perturba o equilíbrio do que está à volta, torna as pessoas conscientes da efemeridade da existência e da sua relatividade estética. Lucy é como um grão de areia num recipiente cheio, a beleza dela faz transbordar a beleza do cenário e tudo se modifica.

Diana, a dona da quinta, diz ao marido que quer voltar para casa, embora viva ali há mais de 20 anos e ali tenha nascido a filha dos dois. Quer voltar para o cinzento, cansada do excesso da paisagem. Consciente, também, de que a vida se tornou uma rotina. Que por eles passou o tempo.

A virgindade de Lucy serve para lançar à mesa possíveis candidatos para a primeira vez, como se aquele fator perturbador, aquela extrema pureza, afetasse todos os que a rodeiam. Acabar com a sua pureza é, ao mesmo tempo, maneira de tornar a sua beleza menos desequilibradora dos astros. Como se o fim da sua virgindade fosse o apagar da luz que livra os insetos da atração natural.

Lucy escreve pequenos poemas em pedaços de papel que vai queimando, lançando ao vento ou escondendo em livros aqui e ali. São momentos como este: “A tinta foi escolhida/ os dados estão lançados/ sinto-me uma merda/ tu pareces dourado.” E vai indagando quem poderá ser o pai a partir de um poema da mãe que fala de umas sandálias verdes.

Claro que o cenário está construído para que Lucy tenha a sua primeira vez e sinta que chegou o momento justo para essa primeira vez. A paisagem idílica da Toscana a convidar ao amor, os jovens garbosos que por ali andam seduzindo ou procurando ser seduzidos e a exclamação que ouve da amiga da mãe e dona da quinta: “Imaginas a Sarah virgem aos 19 anos?!”

E até há banda sonora dos Portishead para o fim desse idílico mundo do amor das palavras e dos livros, das histórias de encantar, porque Lucy está pronta para abraçar o amor em toda a sua plenitude: “I’m so tired of playing/ Playing with this bow and arrow/ Gonna give my heart away/ Leave it to the other girls to play/ For I’ve been a temptress too long/ Just/ Give me a reason to love you/ Give me a reason to be, a woman/ I just want to be a woman.”

O tema do amor, do sexo e das tentações, do belo e da passagem do tempo no cenário da Toscana não é propriamente coisa original. Mesmo assim, Bertolucci constrói um filme que sabe ser novo com a sabedoria de velho e refletir sobre a fragilidade do belo sem nunca desdenhar da pureza de o ver.