Um dos hotéis que alojam atletas participantes nos Mundiais de atletismo, que se vão disputando por estes dias em Londres, estará a ser assolado por um surto de gastroenterite. A informação foi veiculada pela própria organização da prova.

"Houve vários casos de gastroenterite comunicados por membros das equipas residentes num dos hotéis oficiais dos Mundiais, que foram atendidos pelos serviços médicos. Estamos a trabalhar com o ministério da Saúde Pública para controlar a situação", revelou o comité organizador, em comunicado. Os responsáveis do Tower Hotel garantiram que o foco do surto não está localizado naquela unidade, mas assumiram que decorre uma investigação dos serviços sanitários e da Associação Internacional das Federações de Atletismo.

Para já, o surto fez uma baixa. Isaac Makwala, atleta do Botswana, acabou por não comparecer na prova dos 200 metros por causa de uma intoxicação alimentar.