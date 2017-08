A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, usou o seu perfil no Instagram para mostrar o cão que resgatou e lançar duras críticas a quem abandona os animais de estimação.

"Olá a todos, sou um cão muito simpático, brincalhão e educado. Chamo-me Chino e tenho cinco meses. Encontraram-me em mau estado numa estrada em Córdoba, mas agora estou melhor. Não sei se me abandonaram ou se me perdi", lê-se na legenda das imagens partilhadas pela jovem espanhola, que está grávida do internacional português.

“Gostaria de encontrar uma família que adore animais e que seja contra o abandono dos mesmos, que, infelizmente, acontece tanto no verão e nas férias”, refere a mensagem.