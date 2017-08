Noite de emoções fortes, esta segunda-feira, no Camp Nou. O troféu Joan Gamper, de homenagem ao antigo presidente do Barcelona, serviu esta temporada também para homenagear as vítimas do acidente de avião que dizimou praticamente todo o plantel da Chapecoense em novembro do ano passado.

O Barça acabou por vencer 5-0, mas o resultado neste encontro foi mesmo o que menos importou. O primeiro momento alto da partida foi mesmo o pontapé de saída dado por Neto e Jackson Follmann, dois dos sobreviventes do desastre - o segundo dos quais, ex-guarda-redes, teve mesmo de ver a perna direita ser amputada -, enquanto Alan Ruschel capitaneou a equipa até aos 36 minutos, naquele que foi o seu regresso aos relvados desde o acidente. Os cerca de 65 mil espectadores presentes no recinto dedicaram uma tremenda ovação aos três atletas.

No fim do encontro, Ruschel trocou de camisola com Messi, não conseguindo esconder a felicidade.

Do jogo propriamente dito, realce para o contributo de dois ex-Benfica. Artur Moraes, lançado aos 76 minutos, defendeu um penálti conquistado por Nélson Semedo, que entrou em campo aos 78'. Deulofeu fez o 1-0 logo aos 6', Busquets aumentou aos 11' e Messi ampliou ainda mais a vantagem blaugrana aos 28'. Na segunda parte, Luis Suárez fez o quarto do encontro aos 55' e o médio Denis Suárez fechou a contagem aos 74'.

