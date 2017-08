Um ano depois dos incêndios que atingiram a Madeira, a presidente da câmara municipal do Funchal fez questão de lembrar os esforços para “reconstruir o património edificado, criar novas acessibilidades e requalificar o espaço público”.

Para assinalar a data, Madalena Nunes inaugurou uma escultura em memória das vítimas dos incêndios, colocada na Rotunda da Fundoa, nos arredores do Funchal, uma zona especialmente fustigada pelos fogos dos dias 8, 9 e 10 de agosto do ano passado.

Recorde-se que nos incêndios do ano passado e que atingiram sobretudo o concelho do Funchal morreram três pessoas e centenas ficaram desalojadas. Além disso, ficaram destruídas 300 casas, além de vários hectares de floresta. As autoridades regionais avaliaram os prejuízos em 157 milhões de euros.

A escultura, da autoria de Paulo Neves, é feita com dois troncos de árvores queimadas.