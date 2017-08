As batatas fritas conseguem ser mesmo viciantes , mas fazem tão mal à saúde que é mesmo preciso ter cuidado.

O autor do livro “Salt, Sugar, Fat: How The Food Giants Hooked Us”, Michael Moss, em 2013, explicou que o desejo pelas batatas fritas não tem apenas a ver com o sabor. “Quanto mais estaladiça for a batata, quanto mais barulho fizer, mais vontade as pessoas têm de comer uma”, avançou, em declarações ao “Daily Mail“.

Para além disso, o autor do livro revelou ainda que comer um pacote de batatas fritas por dia equivale a beber cinco litros de óleo por ano, isto sem contar com o açúcar e o sal que também estão presentes na sua composição.

As batatas fritas são ricas em gorduras saturadas e transaturadas, estando este alimento muito associado aos elevados níveis de colesterol, e por sua vez ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, que podem mesmo levar à morte.

Neste alimento está também presente o sódio, um ingrediente bastante presente nas batatas industrializadas e que pode prejudicar muito a saúde. A sua conservação deve-se, sobretudo, ao sal e à gordura.