O número de alunos que quer seguir para o ensino superior voltou a subir este ano, contrariando a tendência de redução que se tem vindo a registar desde 2015.

Até ontem foram 50.593 os estudantes que terminaram o secundário e que decidiram concorrer a uma das 50.838 vagas para uma licenciatura numa universidade ou num politécnico públicos. São mais cerca de mil estudantes (938) face ao registado no ano passado, quando a 1.ª fase do concurso nacional de acesso encerrou com 49.655 candidatos.

E esta é uma diferença no número de candidatos que ainda vai crescer, já que este ano a 1.º fase do concurso termina hoje às 00 horas. Os números finais serão conhecidos amanhã no site da Direção Geral do Ensino Superior (DGES).

De acordo com os números oficiais o número de candidatos ao superior está a subir nos últimos dois anos letivos (desde 2015), quando foi interrompida a tendência de redução do número de alunos que se candidatavam à universidade, que se vinha a registar desde 2008.

Os resultados das candidaturas serão conhecidos no dia 11 de setembro, seguindo-se nesse mesmo dia a 2ª fase do concurso nacional de acesso ao superior.