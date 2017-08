A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, afirmou esta terça-feira que está cosnciente da necessidade de reforçar o efetivo da Polícia de Segurança Pública (PSP) e que estão a ser realizados trabalhos nesse sentido.

"Tenho consciência de que são poucos. Será necessário dar passos mais significativos e por isso estamos neste momento a trabalhar no reforço da capacidade da Polícia de Segurança Pública através de novas admissões", afirmou Constança Urbano de Sousa.

A ministra falava durante as cerimónias do 150.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto. Constança Urbano de Sousa destacou o trabalho realizado pelos operacionais daquela zona, fazendo referência à diminuição da criminalidade: "A diminuição da criminalidade violenta e grave revela sobretudo um grande empenho, uma enorme dedicação e um espírito de missão e profissionalismo desta Polícia de Segurança Pública, entenda-se do Comando Metropolitano do Porto, que é por demais evidente".