Recentemente foi noticiado, nos meios internacionais, que o cantor está a ser processado por três pessoas por, alegadamente, não ter referido que tinha uma doença sexualmente transmissível.

Uma das suas ‘vítimas’, Quantasia Sharpton, optou agora por contar vários detalhes da sua noite com o cantor, depois de este lhe ter transmitido, supostamente, herpes.

“Eu gosto da música do Usher e fui ver um concerto dele com alguns amigos há alguns anos, para comemorar o meu aniversário. Estava a usar uma coroa de aniversariante e, por isso, fui escolhida para ir aos bastidores antes do espetáculo. Mais tarde, um segurança veio ter comigo para me pedir o número. Ele disse-me que o Usher tinha-me visto nos bastidores e que estava interessado em mim. Depois do concerto, voltei com os meus amigos para o hotel”, começou por contar a jovem ao New York Hilton Midtown.

“Recebi uma chamada do Usher em número privado e ele perguntou-me em que hotel estava hospedada e o número do quarto. Cerca de uma hora depois, ele chegou. Conversamos durante algum tempo e envolvemo-nos sexualmente. Ele nunca me avisou de qualquer doença sexualmente transmissível. Só depois do meu 19º aniversário. Nunca mais ouvi falar dele. Quando ouvi pela primeira vez relatos de que ele era portador de herpes, eu não podia acreditar”, adiantou ainda.

“A minha saúde é importante para mim, agora que sou mãe. Sinto que os meus direitos foram violados”, afirmou, referindo ainda que se soubesse que o cantor era portador do vírus nunca teria passado a noite com ele.

“Estou a fazer isto para ele não voltar a fazer o que fez com mais ninguém”, concluiu a jovem que processou o cantor.

Para além disto, Usher já terá pago cerca de 1,1 milhão de dólares (quase um milhão de euros) a uma mulher para esta não o processar, após ter sido infetada com herpes pelo cantor.