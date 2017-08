De acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em julho, o montante aproximou-se dos 60 milhões de euros, um aumento de 52% por comparação com os 39,25 milhões de euros de junho.

Deste valor – inferior em 2,8% aos 61,55 milhões de euros de julho de 2016 – a maioria (57,7 milhões) vem da aquisição de imóveis e pouco mais de dois milhões de euros de transferência de capital.

No mês passado foram atribuídas 98 Autorizações de Residência para a Atividade de Investimento (ARI), também conhecido por “vistos gold”, dos quais 96 pela compra de bens imóveis e dois pelo requisito de transferência de capital.

Em julho foram concedidos mais oito ARI para reabilitação urbana no âmbito das novas regras de concessão que estão em vigor desde setembro de 2015. Até final do mês passado foram atribuídos 53 “vistos gold” para reabilitação urbana. O primeiro desta categoria tinha sido concedido em julho de 2016.

De janeiro a julho deste ano, o investimento angariado com as ARI chegou aos 656,22 milhões de euros, mais 14%,8 que os 571,51 milhões de euros.