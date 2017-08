Um pequeno susto para Cristiano Ronaldo e o Real Madrid antes do treino desta segunda-feira dos merengues em Skopje, na Macedónia, onde esta noite o campeão europeu defronta o Manchester United de José Mourinho na final da Supertaça Europeia.

À saída do autocarro, o internacional português escorregou no degrau do autocarro, após o revestimento do mesmo se ter soltado. O CR7 ainda encontrou motivos para sorrir da situação...

O encontro com o Manchester United tem lugar às 19h45 desta terça-feira.