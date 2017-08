Em Vila Franca de Xira não há ‘geringonça’ nem consensos à esquerda. «O PCP não apoia o desenvolvimento do concelho, antes pelo contrário», diz ao SOL Alberto Mesquita, presidente da Câmara e recandidato pelo PS. Os socialistas governam o concelho há mais de vinte anos, depois de terem conquistado a Câmara ao PCP, mas cada vez é menor a distância de votos entre os dois partidos.

Os socialistas perderam a maioria absoluta. Ao contrário do que acontece a nível nacional, o PS não conseguiu entender-se com os comunistas. «O PCP nunca votou favoravelmente qualquer Plano e Orçamento do Município. E, com esse voto, expressa a sua discordância em relação a um conjunto de projetos e de investimentos que consideramos decisivos, essenciais e estratégicos para o futuro do concelho», afirma Alberto Mesquita.

PS lamenta afastamento do PCP

As críticas aos comunistas, no lançamento da recandidatura de Mesquita, ficaram a cargo do presidente da concelhia socialista e cabeça-de-lista à Assembleia Municipal. «É pena que os ventos de mudança que sopram no Parlamento ainda não tenham chegado a Vila Franca de Xira», desabafou Fernando Paulo Ferreira.

O PCP está nesta «batalha eleitoral para disputar a vitória eleitoral». Foi esta a mensagem que Jerónimo de Sousa foi deixar a Vila Franca de Xira, há menos de um mês, na apresentação da candidatura de Regina Janeiro, num almoço com mais de mil pessoas. A candidata da CDU diz ao SOL que a gestão do PS «é uma solução esgotada. Tem de ser substituída por quem tem projeto, com uma nova dinâmica e força para o continuar». Regina Janeiro afirma que «em vinte anos que o PS está à frente da Câmara, o concelho perdeu dinamismo cultural, não cria investimentos, emprego, nem condições para haver comércio e indústria».

‘As pessoas fazem a vida toda em Lisboa’, queixa-se o PCP

A candidata dos comunistas é vereadora na Câmara do Barreiro, mas garante que conhece bem Vila Franca de Xira porque foi ali que passou a infância e juventude. Regina Janeiro lamenta que Vila Franca de Xira se tenha transformado num «concelho suburbano, dependente de Lisboa, em que uma parte muito significativa das pessoas vem dormir a Vila Franca, mas faz a vida toda na capital».

A candidata da CDU defende ainda que «é urgente, com a participação de todos, construir um projeto de desenvolvimento para o concelho e ao mesmo tempo cuidar dos seus problemas mais imediatos, do quotidiano. É necessário que se saiba o que fazer e sem mais demoras se faça. É necessário transformar os problemas em soluções».

A CDU promete «criar órgãos consultivos, como conselhos municipais em diferentes áreas». «Vamos de forma regular realizar reuniões com as populações para discutir e resolver os seus problemas».

PS promete impostos baixos para atrair pessoas e empresas

Os socialistas querem dar «continuidade ao trabalho» que tem vindo a ser feito. Alberto Mesquita destaca, entre as prioridades, prosseguir «a implementação de uma política fiscal amiga das famílias e das empresas, com a aplicação da mais baixa taxa de IMI legalmente permitida, do IMI familiar, das isenções de derrama e da manutenção dos valores das taxas e preços. Uma política fiscal que tem vindo a permitir que muitas famílias optem por fixar a sua residência no concelho bem como a instalação de empresas geradoras de emprego». Mesquita promete ainda apostar numa «visão de futuro nas áreas da requalificação urbana e dos equipamentos coletivos». Atualmente, os socialistas contam com cinco eleitos na autarquia. A CDU tem quatro e o PSD dois. A aposta da CDU é recuperar a Câmara, depois de, nas últimas eleições autárquicas, em 2013, ter ficado apenas a quatro mil votos do PS.