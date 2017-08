Lembra-se de Garfield, o gato que adora comer lasanha e dormir? Sempre achámos que esta personagem da banda desenhada era do sexo masculino, mas a verdade é que o género deste gato tem dado muito que falar na Internet.

Há dois anos, o criador de Garfield, Jim Davis, deu uma entrevista ao Mental Floss, em que disse que a sua personagem era “muito universal. Por ser um gato, ele não é bem macho nem fêmea, nem de uma raça ou nacionalidade em particular, nem novo ou velho”.

Esta frase fez com que muitos começassem a questionar o sexo da personagem de BD, chegando mesmo a fazer alterações na sua página na Wikipédia.

I have updated the Garfield Wikipedia entry to reflect this fact. https://t.co/icgEE6Q11o pic.twitter.com/XUAH3wZkcl — Virgil Texas (@virgiltexas) February 24, 2017

Never forget the Great Garfield Gender Wikipedia War of 2017 https://t.co/CY8S2JZs9p pic.twitter.com/m1hWpRbdhc — irony guy (@homero_simpsone) February 28, 2017

Somebody added 19 citations of Garfield's gender on the Garfield Wikipedia talk page. https://t.co/pTZx4ThNBD pic.twitter.com/uAIMUZ3ygL — Virgil Texas (@virgiltexas) February 26, 2017

Segundo o site britânico Independent, o género de Garfield foi alterado nesta página mais de 20 vezes em dois dias. Houve até quem começasse a ‘questionar’ a religião do gato, escrevendo nesta enciclopédia online que era xiita.

A ‘guerra’ na Wikipédia levou um dos administradores do site a declarar que Garfield é um macho e a bloquear a edição da página.

Para encerrar a questão de uma vez por todas, o jornal Washington Post contactou Jim Davis. “O Garfiel é um macho, tem uma namorada chamada Arlene”, esclareceu o autor.