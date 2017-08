Os trabalhadores dos supermercados Dia/Minipreço marcaram greve para dia 16 de Agosto. O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio devido às acusações de discriminação salarial e assédio moral dentro da empresa.

O sindicato acusa a cadeia de supermercados de manter “diferenças salariais gritantes entre trabalhadores com a mesma categoria profissional e antiguidade”. O sindicato fala ainda de “situações de assédio moral” no grupo de supermercados, onde diz existirem constantes ameaças de despedimento, tentativas de impedimento da conciliação da vida familiar com a vida profissional, limitação do direito à greve, abusos de autoridade e ameaças de alterações de horários e de transferência de local de trabalho.

O sindicato marcou greve para dia 16 de Agosto para todos os trabalhadores das lojas e escritórios do grupo Dia/Minipreço. Quanto aos armazéns do grupo, há um pré-aviso de greve de quatro dias para os trabalhadores do armazém de Zibreira, em Torres Novas, e uma concentração no local a 16 de agosto, pelas 10h00. Já no armazém de Vialonga, em Alverca, os trabalhadores farão greve de três dias, com concentração à porta do armazém já esta sexta-feira, pelas 14h30, e no armazém de Valonga a greve é de dois dias com concentração marcada para dia 18, pelas 9h30.