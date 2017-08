“Nunca vi o partido tão dividido como nesta batalha eleitoral”. O desabafo de Fernando Costa, candidato do PSD à câmara de Leiria, em conversa com o i sobre as autárquicas, traduz o sentimento de alguns candidatos que andam no terreno.

Fernando Costa, que liderou a câmara das Caldas da Rainha durante quase 30 anos, lamenta que alguns “barões” do PSD estejam mais interessados em “preparar o terreno” para conquistar a liderança a Passos Coelho do que em vencer as eleições. “Há muita gente dentro do partido que devia estar calada. Devia estar a ajudar os autarcas e o partido. Estão a tentar que o PSD tenha um mau resultado nas autárquicas para mais facilmente concorrerem contra Passos Coelho. Acho isto uma irresponsabilidade”.

O autarca social-democrata diz que não pode deixar de manifestar o seu “desalento” com a situação que o PSD está a viver. Acredita, porém, que “apesar das dificuldades, o partido vai ter um bom resultado” nas eleições que se realizam no dia 1 de outubro.

Passos garante que não se demite, mesmo com um mau resultado nas eleições autárquicas, mas já tem adversário para o próximo congresso, que está previsto para os primeiros meses de 2018. Rui Rio manifestou quase há um ano a intenção de avançar contra a atual liderança.

“Os militantes só têm na cabeça uma coisa: é a luta pela liderança. (...) Saber se o próximo líder vai ser Passos Coelho ou Rui Rio”, disse Marques Mendes, há uma semana, no seu habitual comentário na SIC. O ex-líder do PSD tem feito várias críticas à direção do partido e esta semana voltou a aconselhar Passos a “parar” para refletir. “A alternativa são oito anos de oposição. É melhor pensarem nisto antes que seja tarde”, disse.

Vitória é difícil Passos traçou como objetivo “obter a maioria dos mandatos para câmaras municipais e juntas de freguesia e voltar a liderar a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). A meta do presidente do partido está longe de ser uma tarefa fácil, já que existe uma diferença de 43 Câmaras entre PS e PSD e muitos presidentes socialistas estão a cumprir o primeiro mandato. Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, admitiu, em entrevista ao “Público”, que este será um combate “difícil” e aposta em “ganhar mais câmaras do que em 2013”. Passos também já admitiu, no encerramento da convenção autárquica distrital do PSD em Lisboa, que vencer “não é um objetivo nem fácil nem simples”. O líder do partido não deixou de garantir, apesar das dificuldades, que o partido está “nestas eleições para as disputar, não estamos aqui para ver passar comboios”.

Passos envia carta Passos Coelho escreveu, esta semana, uma carta aos candidatos do partido em que reafirma o objetivo de “lutar pelo maior número de presidências de câmaras municipais e de juntas de freguesia, bem como de mandatos nas respetivas assembleias”. O líder do partido agradece o “esforço e dedicação para mais um grande desafio partidário em que nos propomos melhor servir Portugal”

PSD poupa na campanha Os sociais-democratas garantem que vão gastar menos dinheiro na campanha eleitoral para as autárquicas. O partido prevê que “o orçamento para a candidatura autárquica deste ano registe um corte de cerca de 20% face às contas de 2013, o que representa menos dois milhões de euros nos orçamentos locais, para um total de 8,8 milhões de euros”. O PSD revelou ainda, na newsletter do partido, que “vai além do que determina a Lei da Paridade” e 43% dos candidatos são mulheres, um aumento dos 35% registados em 2013”. Os sociais-democratas destacam também que 30% dos candidatos têm idades entre os 29 e os 40 anos. “Temos mais jovens nas nossas candidaturas, mais representação feminina e mais independentes”, garante José Matos Rosa, secretário-geral.