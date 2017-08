Começaram a circular na internet fotos e vídeos do polémico restaurante Made in Correeiros, em Lisboa, onde já não aparece o nome na fachada do espaço.

O utilizador que partilhou as fotografias alega que a gerência vai mudar de nome ao restaurante. Num dos vídeos partilhados, é possível perceber que o cliente se envolve numa discussão com um dos funcionários.

Recorde-se que o restaurante Made in Correeiros foi notícia por cobrar valores exagerados pelos pratos e por não mostrar o menu com os preços. Uma das queixas mais frequentes de alguns clientes é que o restaurante muda de nome frequentemente.