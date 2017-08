Quase 16 anos depois do ataque de 11 de setembro às Torres Gémeas, foi identificada mais uma vítima.

De acordo com as autoridades citadas pela BBC, a vítima do sexo masculino foi identificada a partir do ADN encontrado nos restos mortais. Esta é a primeira vítima a ser identificada desde março de 2015 e a sua identidade não será divulgada a pedido da família.

De um total de 2753 mortes confirmadas, apenas 1641 vítimas foram identificadas, sendo que para a mais recente foi utilizada uma análise de ADN mais avançada usada pelos peritos desde o início do ano. Recorde-se que para além dos 2753 mortos provocados pelo embate dos aviões nas Torres Gémeas, morreram 184 pessoas no Pentágono, em Washington, e 40 no avião que caiu na Pensilvânia.

O gabinete de ciência forense de Nova Iorque continua a analisar os mais de 21 900 restos mortais recolhidos no local e que ainda carecem de catalogação.