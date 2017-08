A identidade de Jack, o Estripador, poderá ter sido descoberta, escreve o jornal britânico The Telegraph.

Investigadores acreditam que um diário do séc. XIX, descoberto em 1993, é verdadeiro. Este diário contém as memórias de James Maybrick, que alegava ser Jack, o Estripador: “Dou pelo nome pelo qual me conhecem, o vosso verdadeiro, Jack o Estripador”, lê-se no diário deste mercador.

A identidade de Jack, o Estripador, que atacava prostitutas em Londres, continua a ser um verdadeiro mistério. Supõe-se que terá matado cinco pessoas, mas também essa informação levanta dúvidas, há que acredite que as vítimas foram mais.