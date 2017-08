Afinal, António Costa ganhou com o incêndio de Pedrógão Grande?

Haverá algum português que acredite que o governo de António Costa ficou mais forte depois dos incêndios de Pedrógão? Alguém com sensatez acredita nisto?

1. Era a nossa dúvida de Verão: apesar de estarmos na silly season (tão útil ao governo, que há muito tempo se tem revelado verdadeiramente silly), será que os jornais do politicamente correto poderiam sonegar as notícias que, de facto, interessam aos portugueses? Ou ignorariam as muitas questões que o governo de António Costa ainda tem para esclarecer junto dos portugueses sobre os eventos que fragilizaram a autoridade (e a respeitabilidade) do Estado português? A resposta é, até ao momento, a que temíamos: o receio de enfraquecer a popularidade do governo de António Costa e do Bloco de Esquerda/PCP levou os jornais seus amigos a retomar o tom suave e apologético da atividade governativa, sonegando notícias e comentários tidos como mais indesejados. Que avaliação fazer quando um jornal de referência português tem como manchete – numa altura em que tantos e tão importantes assuntos políticos se impõem – que “já há 53 pedidos de barrigas de aluguer”?

2. É o título ideal para desviar as atenções dos casos que têm minado o habilidoso António Costa – e, ao mesmo tempo, mimar as cabeças “progressistas” dos apoiantes mais fanáticos da geringonça, com especial relevo para o Bloco de Esquerda. É o chamado dois-em-um: é o título que protege António Costa; agrada ao Bloco de Esquerda; não irrita o PCP. Se António Costa tivesse de fazer a manchete do “Expresso” de sábado passado, não o faria melhor…Mantê-la-ia como está: não deixa, aliás, de ser curioso que naquele que é tido como o principal jornal político português não haja uma única notícia de política a sério na capa… Perplexidades veraneantes num país geringonçado.

3. Mas verdadeiramente surreal é a sondagem publicada nesta edição do jornal “Expresso”. Enfim, manda a verdade ressalvar que as sondagens publicadas pelo referido jornal (outrora um jornal de política, hoje convertido em jornal económico independente, mas com uma simpatia especial nunca escondida por António Costa) não são para levar a sério: recordamos sempre que o “Expresso”, dando relevo à sondagem que encomendou à Eurosondagem, garantia que José Sócrates iria ganhar (quase com maioria absoluta!) a Pedro Passos Coelho em 2011, na capa da sua edição anterior ao dia eleitoral. Os factos, esses, foram diametralmente diferentes: o(a) leitor(a) conhece exemplarmente a história.

4. A sondagem do “Expresso” falhou redondamente – como já havia falhado nas europeias de 2009 e noutras (numerosas!) eleições. A história voltou a repetir-se em 2015: a sondagem do “Expresso”, efetuada pela Eurosondagem, publicada antes do dia eleitoral, atribuía uma vitória clara a António Costa contra Passos Coelho. Os factos, mais uma vez, acabariam por desmentir o “Expresso”: Passos Coelho e Paulo Portas venceram as eleições, deixando António Costa com um resultado muito “poucochinho” – e perante a necessidade de institucionalizar as suas “maroscas” com o PCP e o BE para alcançar o seu “sonho de menino” a todo o custo. Mesmo contra a vontade maioritária dos portugueses…

5. Conclusão: se as sondagens da Eurosondagem atribuem quase maioria absoluta a António Costa, então, meus caros, podemos estar descansados: o PS de Costa não obterá tal resultado, que seria, aliás, catastrófico para a democracia portuguesa. E ainda há esperança para o PSD de Pedro Passos Coelho: se a Eurosondagem sente necessidade de humilhar o PSD com uns míseros 28% e o CDS com uma votação inferior a 7%, então o centro-direita ainda pode disputar a vitória nas próximas legislativas. É a chamada “lei Eurosondagem”: se a Eurosondagem (e, por maioria de razão, o “Expresso”) dá o centro-direita como derrotado, então o mais provável é que o centro-direita esteja forte; se a Eurosondagem dá o PS à beira da maioria absoluta e com uma vitória garantida, então os socialistas devem seriamente refletir sobre a sua vida – a probabilidade de derrota é enorme.

6. Ou seja, a “lei Eurosondagem” caracteriza-se pela sua proporcionalidade invertida: se dá a vitória ao PS, a realidade, com elevada probabilidade, mostrará uma derrota socialista; se dá derrota certa ao PSD e CDS, a realidade mostrará um claro apoio a estas forças políticas. Uma questão se impõe: se as sondagens da Eurosondagem nunca acertaram no passado, por que razão haveríamos de as levar a sério? Por que razão o “Expresso” julga que os portugueses possam acreditar que aqueles que falharam sistematicamente no passado acertem agora quanto ao futuro mais ou menos imediato? Os portugueses não acreditam nas sondagens da Eurosondagem: no fim do dia, não contam para o debate político. Só mesmo o PS é que se delicia olhando fixamente para aquelas páginas do “Expresso”…

7. Com efeito, haverá algum português – não interessado no espetáculo das lutas partidárias – que acredite que o governo de Costa ficou mais forte após os incêndios de Pedrógão Grande? Então há o incêndio, há o assalto em Tancos, há a falta de vocação de Constança Urbano de Sousa para ser ministra da Administração Interna, há as férias de luxo de António Costa em Palma de Maiorca com o Estado a implodir, há as críticas veladas do Presidente da República, e, não obstante, os portugueses ficam ainda mais satisfeitos com o desempenho do governo geringonçado?! António Costa e o PS até sobem! Mas brincamos? Alguém com sensatez e lucidez – que não seja o diretor do “Expresso” ou o Rui Oliveira e Costa – acredita nisto?

8. Mais: a sondagem do “Expresso” dá como ministro mais popular entre os portugueses… o ministro das Finanças! O ministro das Finanças é sempre o ministro mais impopular de todos os governos – e, mesmo quando é simpático, nunca é o preferido dos portugueses! Que diabo, é o ministro que nos vai aos bolsos! Pois bem, a Eurosondagem conseguiu o feito notável de descobrir que os portugueses adoram, estão perdidos de amores por Mário Centeno! A sério? Alguém acredita nisto? Melhor: alguém acredita que… os portugueses possam acreditar nisto?

9. Evidentemente não podemos olvidar que Rui Oliveira e Costa – o responsável máximo pela Eurosondagem – é militante histórico do Partido Socialista, próximo de António Costa e amigo íntimo de José Sócrates. Há dias lemos até numa publicação que há conversas gravadas entre Sócrates e Oliveira e Costa em que os dois discutem as sondagens, publicadas ou a publicar, no “Expresso”. Não obstante, mesmo sendo Oliveira e Costa militante do PS, impõe-se um mínimo de verosimilhança nas sondagens que coordena. A não ser que as sondagens tenham como única função agradar à elite socialista – e visem essencialmente ser um frete a António Costa (que bem precisa de fretes para esconder a sua incompetência pornográfica e manter-se no poder!). Se esse for o objetivo, concluímos, sem dificuldade, que Rui Oliveira e Costa desempenha a sua função com brilhantismo e exemplar eficácia.

10. Uma indagação derradeira: perante a sondagem publicada no sábado – que prefere agradar a António Costa do que ser fiel à realidade que pretende retratar –, cumpre analisar o tom que o “Expresso” adotará doravante quanto ao governo de António Costa, pois há uma convergência objetiva de interesses entre o grupo Impresa – proprietário do jornal – e o governo no ataque ao grupo Altice. Este grupo francês é o inimigo comum que une a geringonça (António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins) a Pinto Balsemão. Conseguirá o “Expresso” distanciar-se, ficar incólume em relação aos interesses estratégicos vitais do seu proprietário? Veremos…

Escreve à terça-feira