A situação na Venezuela

Ao contrário do que se queira fazer crer, o golpismo de Maduro não é muito diferente do de Hugo Chávez. Este já tinha liderado um golpe em 1992

A situação na Venezuela já ultrapassou todos os limites aceitáveis para que haja qualquer contemporização com o regime sinistro fundado por Hugo Chávez e continuado por Nicolás Maduro. Na verdade, aquilo a que estamos a assistir é um verdadeiro golpe de Estado contra os legítimos representantes do povo venezuelano e o seu Ministério Público por parte de um ditador que, depois de perder uma eleição democrática, resolveu destituir a assembleia eleita, determinando uma eleição forjada de uma pretensa assembleia constituinte cuja única função é conservá-lo no poder. Por isso, essa pseudoassembleia constituinte teve logo como primeiro acto a destituição da procuradora-geral e provavelmente só parará quando arrasar todos os poderes independentes que ainda possam existir na Venezuela. Isto enquanto condena o seu próprio povo à miséria e à fome.

Mas, ao contrário do que se queira fazer crer, o golpismo de Maduro não é muito diferente do de Hugo Chávez. Este já tinha liderado um golpe em 1992 e, quando foi eleito em 1999, também quis fazer uma Constituição à sua medida, precisamente a mesma que agora Maduro acha insuficiente. E, tendo conseguido sobreviver a um golpe contra si em 2002, manteve-se no cargo – que só abandonou por morte – também graças a sucessivos referendos e revisões constitucionais que não deixou de organizar com o fim de permanecer no poder.

Mas o que mais choca é o apoio que os partidos da esquerda sempre deram a estas sinistras personagens. Já nem falo do PCP, para quem toda e qualquer ditadura que se proclame socialista merece total apoio e encómios, seja na Coreia do Norte, em Cuba ou na Venezuela. Também o PS sempre teve excelentes relações com este regime. Quem não se lembra, nos tempos de José Sócrates, de Hugo Chávez vir a Portugal gabar os ministros “Pinho e Lino, Lino e Pinho” e de lhe terem impingido um milhão de computadores Magalhães que o próprio Chávez foi depois anunciar na televisão venezuelana? Quem não se lembra de Hugo Chávez ter feito cartazes com a imagem de José Sócrates, alegando estar a romper o bloqueio internacional ao seu regime – “Rompiendo el bloqueo. Venezuela se respeta”?

E mais uma vez, invocando a comunidade portuguesa existente na Venezuela, o actual governo PS destoa a nível internacional, com uma posição muito branda sobre a situação venezuelana. Temos, naturalmente, que estar preparados para dar toda a ajuda à nossa comunidade, mas a mesma não pode servir de pretexto para contemporizar com um qualquer General Tapioca. Maduro não passa de um ditador que a única coisa que deve ter de um país democrático é uma condenação firme e vigorosa. Espera-se que desta vez Portugal se dê finalmente ao respeito.

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Escreve à terça-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990