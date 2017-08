Os hábitos de consumo dos portugueses estão a mudar. Atualmente, as pessoas gastam mais no supermercado e, só no primeiro semestre deste ano, o consumo cresceu cerca de quatro por cento – correspondendo a um valor de 3809 milhões de euros em compras para a casa. Os dados são do último estudo Scantrends da consultora Nielsen.

As idas aos hipermercados para fazer as compras do mês já não fazem parte do dia-a-dia dos portugueses, pois estes preferem fazer compras com maior frequência e de forma mais ponderada, o que leva ao favorecimento do comércio tradicional. Para além disso, o envelhecimento da população e o aumento do turismo contribuem também para uma maior procura das pequenas lojas e mercearias tradicionais.

Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca (Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca), disse ao “Diário de Notícias” que estas alterações nos hábitos estão a favorecer o comércio mais próximo. E, de acordo com o estudo, o aumento das vendas foi visível em todas as categorias, sendo o comércio tradicional que mais se destaca relativamente ao primeiro semestre de 2016, com um aumento de 6,5% nos primeiros seis meses deste ano.

O mesmo estudo mostra ainda que as “marcas brancas” são as mais compradas pelos portugueses, tendo uma quota de 34,1%. No entanto, quando se trata de bebidas alcoólicas, os portugueses preferem fabricantes de confiança, sendo apenas 11,1% das bebidas compradas de marca branca.

Relativamente às categorias de produtos, a que mais subiu as suas vendas foi a das bebidas. O estudo aponta para uma subida de 14% nas bebidas não alcoólicas. Mas as bebidas alcoólicas também cresceram: 9% relativamente aos números do ano passado.

Os dados apontam ainda para a preferência das pessoas pela compra de produtos mais saudáveis, como legumes e frutas. É nos produtos alimentares que os portugueses mais gastam, representando 64% do orçamento familiar.