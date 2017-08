As lâminas são de homem são diferentes das de mulher. E não, não é apenas na lâmina.

Há quem julgue que a única diferença entre as lâminas de homens e de mulheres tem a ver apenas com as lâminas. A ideia é que as lâminas de homem são mais afiadas, já que os homens tendem a ter pêlos mais grossos, mas a diferença está também noutros aspetos.

De acordo com a dermatologista norte-americana Jody Levine, citada pela Reader’s Digest, a diferença está também no suporte da lâmina, já que a versão feminina tem um suporte mais largo que possibilita pegar de vários ângulos para depilar todo o corpo.

O “cartucho” das lâminas também são diferentes, já que a feminina é mais arredondada e a masculina mais quadrada. Esta diferença permite à lâmina feminina adaptar-se melhor às curvas do corpo.

Além disso, a cabeça das lâminas femininas também roda para chegar aos pontos de difícil acesso, explica a dematologista.