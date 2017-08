Desde o lançamento do seu programa de compra de ativos em março de 2015 para estimular a economia, a instituição comprou 28.662 milhões de euros de dívida pública portuguesa.

De acordo com os números divulgados ontem, o BCE comprou 51.875 milhões de euros de dívida pública de países europeus, número que compara com as compras de 51.607 milhões de euros feitas em junho. Os valores de compra mais alto foram na Alemanha (12.169 milhões de euros), França (10.054 milhões) e Itália (9.623 milhões).

No programa de compra de ativos, o BCE esteve a comprar ao ritmo de 80 mil milhões de euros por mês, tendo diminuído para os 60 mil milhões mensais em abril, numa sinalização de uma retirada gradual desta política. O banco central ainda não indicou como irá executar a redução gradual do programa, que os analistas antecipam que ocorra no próximo ano.

Em agosto as compras do banco central deverão reduzir-se devido à menor liquidez no mercado.