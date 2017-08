Durante a gravidez, é necessário ter cuidados extra com a alimentação. A American Pregnancy Association fez uma lista com os alimentos que as mulheres devem evitar durante este período.

Carne crua: pode conter bactérias ou parasitas;

Carnes frias: pode conter listerias, género de bactérias que podem provocar um aborto – estas conseguem atravessar a placenta e infetar o bebé;

Peixe com mercúrio: o mercúrio foi associado a atrasos no desenvolvimento e problemas cerebrais. Peixe-agulha, peixe-espada, e bacalhau negro são alguns dos peixes a evitar;

Peixe e marisco fumando: estes alimentos também podem conter listerias;

Marisco cru: podem provocar infeções perigosas;

Ovos crus: estes alimentos devem ser evitados devido à exposição às salmonelas;

Queijo, leite e iogurtes não pasteurizados: têm um maior risco de contaminação;

Patês: também podem conter listerias;

Cafeína: estudos mostram que o consumo de cafeína pode estar relacionado com a ocorrência de abortos;

Álcool: pode interferir no desenvolvimento do bebé;

Frutas e vegetais mal lavados: podem levar ao desenvolvimento da toxoplasmose, uma doença infecciosa.