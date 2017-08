Mais de 275 mil capas de telemóvel com brilhantes foram retiradas do mercado por serem prejudiciais à saúde.

Em causa estão as capas com uma substância líquida no interior para iPhones 6, 6s e 7, comercializados pela empresa MixBin Eletronic.

Estas capas motivaram várias queixas nos Estados Unidos que diziam que a substância líquida, em contacto com o corpo, provocava queimaduras e irritações da pele.