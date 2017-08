Contas de custo reduzido aumentam

O número de contas de serviços mínimos bancários, de custo reduzido para os clientes – ou low cost – voltou a aumentar. De acordo com o Banco de Portugal (BdP), a subida foi de 12% no primeiro semestre de 2017, face ao final do ano anterior, e 27% em relação aos primeiros seis meses de 2016.