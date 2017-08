A polícia italiana questionou 15 bombeiros do distrito de Ragusa, no sul da Sícilia, Itália, por alegada fraude no combate a incêndios. Os bombeiros voluntários são acusados de provocarem fogos para ganhar dinheiro a apagá-los. Por cada hora de combate recebiam dez euros.

As suspeitas surgiram pela quantidade anómala de chamadas de emergência que recebiam por comparação com os restantes quartéis.

No alegado esquema de fraude, relativo a incêndios entre 2013-15, o comandante do quartel, Davide De Vita, ausentava-se para atear os fogos, enquanto um dos 15 bombeiros, ou um dos seus amigos ou familiares, marcava o número de emergência do quartel. As autoridades investigam um total de 115 pedidos de emergência.

O comandante vai ficar detido em prisão domiciliária, enquanto os restantes 14 arguidos aguardarão o julgamento em liberdade. A maioria admitiu ter cometido fraude.